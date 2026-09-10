Histoires de crevettes Théâtre du Rond Point PARIS

Informations pratiques

Trois cents crevettes dans la peau et dans la vie d’autant d’humains nous rejouent la comédie du labeur ordinaire. Avec ce spectacle, la compagnie néerlandaise Hotel Modern repousse les limites de l’inventivité et de la fantaisie en auscultant notre humanité par la lorgnette, zoomant et dézoomant sur le petit théâtre du quotidien : funérailles, accouchement, bistrot, station-service ou discothèque… Tous les lieux sont permis et toutes les situations représentées en miniature et filmées en temps réel. Mixant cinéma en direct, théâtre d’objets et performance live, Histoires de crevettes est une expérience hors norme. Par le prisme de petits crustacés roses qu’on a plus l’habitude de manger que de contempler, on met le nez sur les petits riens de nos existences tragi-comiques de terriens.

L’humanité en mode crustacé. Trois cents crevettes dans la peau et dans la vie d’autant d’humains nous rejouent la comédie du labeur ordinaire. Mixant cinéma en direct, théâtre d’objets et performance live, Histoires de crevettes est une expérience hors norme.

Du vendredi 18 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h10

samedi

de 16h30 à 17h40

samedi

de 15h30 à 16h40

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h10

payant

De 8 à 40 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T19:10:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T21:00:00+02:00_2026-09-18T22:10:00+02:00;2026-09-19T15:30:00+02:00_2026-09-19T16:40:00+02:00;2026-09-19T16:30:00+02:00_2026-09-19T17:40:00+02:00;2026-09-19T21:00:00+02:00_2026-09-19T22:10:00+02:00;2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T16:10:00+02:00;2026-09-22T21:00:00+02:00_2026-09-22T22:10:00+02:00;2026-09-23T21:00:00+02:00_2026-09-23T22:10:00+02:00;2026-09-24T21:00:00+02:00_2026-09-24T22:10:00+02:00;2026-09-25T21:00:00+02:00_2026-09-25T22:10:00+02:00;2026-09-26T15:30:00+02:00_2026-09-26T16:40:00+02:00;2026-09-26T16:30:00+02:00_2026-09-26T17:40:00+02:00;2026-09-26T21:00:00+02:00_2026-09-26T22:10:00+02:00;2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T16:10:00+02:00

Théâtre du Rond Point 2bis avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS



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