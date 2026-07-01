Histoire(s) de l’Oiseau-Mouche, Oiseau Mouche, Roubaix

Informations pratiques

Histoire(s) de l’Oiseau-Mouche Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30, 16h30 Oiseau Mouche Nord

Limité à 50 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:50:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les comédiens de l’Oiseau-Mouche vous emmènent en visite guidée du théâtre, visite repensée pour l’occasion.

Vous serez plongés dans l’histoire du lieu pour y (re)découvrir ses grands et petits secrets. De la Grande Salle de spectacle au Grenier, en passant par l’espace technique, les loges, la costumerie, c’est à la fois l’histoire d’une compagnie de théâtre atypique et celle d’un lieu patrimonial passionnant qui se croisent.

En fin de visite, l’équipe restauration de l’Oiseau-Mouche vous proposera un show culinaire. Nos cuisiniers et serveurs, reconnus pour leurs compétences et leur savoir-faire, vous proposeront une animation surprenante… avec dégustation !

Retrouvez également, en accès libre, une exposition chronologique de l’histoire du bâtiment, avec plans et photos, ainsi qu’une seconde exposition retraçant l’histoire de la compagnie et ses 60 spectacles. L’Oiseau-Mouche comme vous ne l’avez jamais vu…

Oiseau Mouche 138 Grande Rue, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-oiseaumouche.mapado.com/ »}]

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les comédiens de l’Oiseau-Mouche vous emmènent en visite guidée du théâtre, visite repensée pour l’occasion. Vous serez plongés dans l’histoire du lieu y …

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