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Histoire(s) de l’Oiseau-Mouche, Oiseau Mouche, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Oiseau Mouche · Roubaix

Histoire(s) de l’Oiseau-Mouche, Oiseau Mouche, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Oiseau Mouche
Adresse
138 Grande Rue, 59100 Roubaix, France
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Limité à 50 personnes par visite

Histoire(s) de l’Oiseau-Mouche Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30, 16h30 Oiseau Mouche Nord

Limité à 50 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:50:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les comédiens de l’Oiseau-Mouche vous emmènent en visite guidée du théâtre, visite repensée pour l’occasion.
Vous serez plongés dans l’histoire du lieu pour y (re)découvrir ses grands et petits secrets. De la Grande Salle de spectacle au Grenier, en passant par l’espace technique, les loges, la costumerie, c’est à la fois l’histoire d’une compagnie de théâtre atypique et celle d’un lieu patrimonial passionnant qui se croisent.

En fin de visite, l’équipe restauration de l’Oiseau-Mouche vous proposera un show culinaire. Nos cuisiniers et serveurs, reconnus pour leurs compétences et leur savoir-faire, vous proposeront une animation surprenante… avec dégustation !

Retrouvez également, en accès libre, une exposition chronologique de l’histoire du bâtiment, avec plans et photos, ainsi qu’une seconde exposition retraçant l’histoire de la compagnie et ses 60 spectacles. L’Oiseau-Mouche comme vous ne l’avez jamais vu…

Oiseau Mouche 138 Grande Rue, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-oiseaumouche.mapado.com/ »}]
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les comédiens de l’Oiseau-Mouche vous emmènent en visite guidée du théâtre, visite repensée pour l’occasion. Vous serez plongés dans l’histoire du lieu y …

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