Histoire(s) de l’Oiseau-Mouche, Oiseau Mouche, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Oiseau Mouche · Roubaix
Informations pratiques
Histoire(s) de l’Oiseau-Mouche Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30, 16h30 Oiseau Mouche Nord
Limité à 50 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:50:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les comédiens de l’Oiseau-Mouche vous emmènent en visite guidée du théâtre, visite repensée pour l’occasion.
Vous serez plongés dans l’histoire du lieu pour y (re)découvrir ses grands et petits secrets. De la Grande Salle de spectacle au Grenier, en passant par l’espace technique, les loges, la costumerie, c’est à la fois l’histoire d’une compagnie de théâtre atypique et celle d’un lieu patrimonial passionnant qui se croisent.
En fin de visite, l’équipe restauration de l’Oiseau-Mouche vous proposera un show culinaire. Nos cuisiniers et serveurs, reconnus pour leurs compétences et leur savoir-faire, vous proposeront une animation surprenante… avec dégustation !
Retrouvez également, en accès libre, une exposition chronologique de l’histoire du bâtiment, avec plans et photos, ainsi qu’une seconde exposition retraçant l’histoire de la compagnie et ses 60 spectacles. L’Oiseau-Mouche comme vous ne l’avez jamais vu…
Oiseau Mouche 138 Grande Rue, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-oiseaumouche.mapado.com/ »}]
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les comédiens de l’Oiseau-Mouche vous emmènent en visite guidée du théâtre, visite repensée pour l’occasion. Vous serez plongés dans l’histoire du lieu y …
©
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Activités pour enfants (0-6 ans) pour l’été 2026, Divers lieux à Roubaix, Roubaix 4 juillet 2026
- Activités pour enfants (0-6 ans) pour l’été 2026 Roubaix 4 juillet 2026
- Visite guidée La Redoute, un temps d’avance. Mode, design, publicité Roubaix 4 juillet 2026
- OPEN CP JUILLET Roubaix 5 juillet 2026
- 1er dimanche du mois Roubaix 5 juillet 2026