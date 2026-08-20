Histoires de nains, géants et farfadets, Médiathèque La Boussole, Melun

Informations pratiques

Histoires de nains, géants et farfadets Samedi 19 décembre, 17h00 Médiathèque La Boussole Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T17:00:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T17:00:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00

Jeune Public dès 6 ans.

Médiathèque La Boussole 2, rue Claude Bernard Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France

Sylvie Vieville

Agence C’est à Dire