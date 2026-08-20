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Histoires de nains, géants et farfadets, Médiathèque La Boussole, Melun

samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque La Boussole · Melun

Histoires de nains, géants et farfadets, Médiathèque La Boussole, Melun

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Médiathèque La Boussole
Adresse
2, rue Claude Bernard Melun
Ville
77000 Melun
Département
Seine-et-Marne

Histoires de nains, géants et farfadets Samedi 19 décembre, 17h00 Médiathèque La Boussole Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T17:00:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-19T17:00:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00

Jeune Public dès 6 ans.

Médiathèque La Boussole 2, rue Claude Bernard Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France
Sylvie Vieville

Agence C’est à Dire

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