AGENDA · Melun
Histoires de nains, géants et farfadets, Médiathèque La Boussole, Melun
samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque La Boussole · Melun
Informations pratiques
Histoires de nains, géants et farfadets Samedi 19 décembre, 17h00 Médiathèque La Boussole Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T17:00:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-19T17:00:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00
Jeune Public dès 6 ans.
Médiathèque La Boussole 2, rue Claude Bernard Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France
Sylvie Vieville
Agence C’est à Dire
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