Histoires de plantes, Musée départemental Arles antique, Arles

Histoires de plantes Samedi 23 mai, 19h00 Musée départemental Arles antique Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Histoires de plantes

Vénus, déesse de l’Amour et de la Beauté, est également une déesse printanière !

Des centaines de plantes portent son nom de par leur forme organique, leur beauté, leur parfum, leur utilité médicinale, voire leur propriété magique !

En découvrant cet herbier, les élèves de 6eD du collège Ampère, accompagnés par l’artiste cueilleuse Soriana Im, ont interrogé la vaste notion de fertilité et leur manière de faire corps avec le monde.

Au terme de dix séances, ils et elles ont tressé des feuilles d’iris et se sont exprimés sur leur rapport à la nature pour retracer l’histoire de Vénus.

Ils vous invitent aussi à laisser un message à la déesse et à traverser leur création poétique, faite de plantes tissées et de symboles suspendus.

https://www.arlesantique.fr/agenda/la-nuit-des-musees-3

Musée départemental Arles antique Presqu’île du cirque romain, 13200 Arles, France Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413315103 https://www.arlesantique.fr [{« link »: « https://www.arlesantique.fr/agenda/la-nuit-des-musees-3 »}] Intégralité des collections arlésiennes du néolithique jusqu’à l’antiquité tardive.

Le bâtiment s’articule en trois secteurs autour d’un patio (secteur scientifique, secteur culturel et secteur d’exposition permanente) permettant un dialogue entre passé et présent.

Histoires de plantes

© Soriana Im et les élèves de 6eD du collège Ampère d’Arles