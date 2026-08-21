Histoires de sages et de fous, Musée de la vie romantique, Paris

Informations pratiques

Histoires de sages et de fous Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée de la vie romantique Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Histoires de sages et de fous

À travers ce spectacle de la Compagnie Les Dramaticules (Théo Pombet et Jérémie Le Louët), le musée propose de mettre en lumière les contes appartenant au patrimoine européen et mondial.

Histoires de sages et de fous réunit dans un même programme Le Pêcheur et sa femme de Grimm, Les Deux Frères de Tolstoï et Des deux qui rêvèrent, extrait des 1001 Nuits.

Ces trois contes « du monde entier » mettent en scène des gens ordinaires touchés par des destins extraordinaires : un poisson magique peut exaucer tous les vœux, une pierre gravée promet le pouvoir et la gloire, et un rêve indique l’emplacement d’un trésor. Tous les protagonistes font face à des questions existentielles et philosophiques, qui feront écho aux enfants comme aux adultes. Dans leurs querelles ou dans leur quête pour accéder à la sagesse, les personnages emprunteront parfois des chemins insensés et irrationnels : ils écouteront leur cœur.

Musée de la vie romantique 16 rue Chaptal, 75009 Paris, France Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 0148749538 https://museevieromantique.paris.fr Cet ancien hôtel particulier du quartier de la Nouvelle Athènes a été la propriété du peintre Ary Scheffer et de son neveu l’écrivain Ernest Renan. Transformé en musée, il présente des collections de souvenirs et d’objets d’art. Dans la maison principale, se trouvent des souvenirs de George Sand ; de l’autre côté de la cour, se trouve l’atelier d’Ary Scheffer.

Spectacle de contes « Histoires de sages et de fous »

© Musée de la vie romantique