Histoires d’en parler Totems Pacé
samedi 26 septembre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Histoires d’en parler Totems Pacé Samedi 26 septembre, 10h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Café littéraire : venez parler de vos coups de coeur ou vos coups de griffes du moment ! Thé, café et gâteaux seront là pour vous accompagner !
Café littéraire : venez parler de vos coups de coeur ou vos coups de griffes du moment ! Thé, café et gâteaux seront là pour vous accompagner !
Samedi 26 septembre à 10h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T12:30:00.000+02:00
1
http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Pace (Ille-et-Vilaine)
- Bal des pompiers et feu d’artifice, Pacé – Pont de Pacé (rue Vergeal), Pacé 14 juillet 2026
- [Annulé] Bal des pompiers et feu d’artifice Pacé – Pont de Pacé (rue Vergeal) Pacé 14 juillet 2026
- Découvrez le scrapbooking Pacé 18 juillet 2026
- Soirée Jeux Totems Pacé 11 septembre 2026
- Braderie Totems Pacé 19 septembre 2026