Histoires d’en parler, Totems, Pacé
samedi 17 octobre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Histoires d’en parler Samedi 17 octobre, 10h30 Totems Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:30:00+02:00
Café littéraire : présentation d’une sélection de coups de cœur parmi les nouveautés de la rentrée littéraire, par une libraire de chez Le Failler.
Samedi 17 octobre à 10h30.
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Café littéraire : présentation d’une sélection de coups de cœur parmi les nouveautés de la rentrée littéraire, par une libraire de chez Le Failler. Rencontre
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