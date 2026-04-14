Histoires d’en parler, Totems, Pacé
Histoires d’en parler, Totems, Pacé samedi 13 juin 2026.
Histoires d’en parler Samedi 13 juin, 10h30 Totems Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00
Café littéraire : venez parler de vos coups de cœur ou vos coups de griffes du moment ! Thé, café et gâteaux seront là pour vous accompagner !
Samedi 13 juin à 10h30.
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Café littéraire : venez parler de vos coups de cœur ou vos coups de griffes du moment ! Thé, café et gâteaux seront là pour vous accompagner ! Rencontre
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