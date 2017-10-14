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Histoires du mercredi, Totems, Pacé
mercredi 14 octobre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Histoires du mercredi Mercredi 14 octobre, 17h00 Totems Ille-et-Vilaine
Gratuit – Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T17:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:45:00+02:00
Fin : 2026-10-14T17:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:45:00+02:00
Lecture d’albums pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés ou non de leurs parents. Réservation conseillée.
Mercredi 14 octobre à 17h.
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Lecture d’albums pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés ou non de leurs parents. Animation
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