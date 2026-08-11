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Histoires du mercredi Totems Pacé

mercredi 9 décembre 2026 · Totems · Pacé

Histoires du mercredi Totems Pacé

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

Histoires du mercredi Totems Pacé Mercredi 9 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Lecture d’albums pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés ou non de leurs parents.

Lecture d’albums pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés ou non de leurs parents. Réservation conseillée.
Mercredi 9 décembre à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-09T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-09T17:45:00.000+01:00

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http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


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