Histoires du mercredi, Totems, Pacé

Informations pratiques

Histoires du mercredi Mercredi 9 décembre, 17h00 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T17:00:00+01:00 – 2026-12-09T17:45:00+01:00

Fin : 2026-12-09T17:00:00+01:00 – 2026-12-09T17:45:00+01:00

Lecture d’albums pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés ou non de leurs parents. Réservation conseillée.

Mercredi 9 décembre à 17h.

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh

Lecture d’albums pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés ou non de leurs parents. Animation