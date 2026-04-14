Histoires d’un soir, Musée de la vie rurale, Steenwerck
Histoires d’un soir, Musée de la vie rurale, Steenwerck vendredi 1 mai 2026.
Histoires d’un soir Vendredi 1 mai, 20h30 Musée de la vie rurale Nord
Entrée libre / auberge espagnole
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T20:30:00+02:00 – 2026-05-01T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T20:30:00+02:00 – 2026-05-01T22:00:00+02:00
Scène ouverte pour conteurs amateurs et professionnels : 3 à 5 conteurs par soirée !
Musée de la vie rurale 49 rue du Musée 59181 Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.foyersruraux5962.fr »}]
Scène ouverte aux conteurs amateurs et professionnels scène ouverte
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