Histoires d’un soir, Musée de la vie rurale, Steenwerck

Histoires d’un soir Vendredi 1 mai, 20h30 Musée de la vie rurale Nord

Entrée libre / auberge espagnole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T20:30:00+02:00 – 2026-05-01T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T20:30:00+02:00 – 2026-05-01T22:00:00+02:00

Scène ouverte pour conteurs amateurs et professionnels : 3 à 5 conteurs par soirée !

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée 59181 Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.foyersruraux5962.fr »}]

Scène ouverte aux conteurs amateurs et professionnels scène ouverte