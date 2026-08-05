Histoires Invisibles Chapelle de la Congrégation Poligny

Informations pratiques

Poligny

Histoires Invisibles

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-11 20:30:00

fin : 2027-02-11 21:30:00

Date(s) :

2027-02-11

Marionnettes À partir de 9 ans 1 h

Compagnie Graine de Vie

Deux scientifiques bangladais étudient l’impact des fantômes du Bengale sur la circulation à Dacca. Ils pensent maîtriser leur sujet quand, sans crier gare, les fantômes prennent vie et les embarquent de la mégalopole à la jungle des Sundarbans, la plus grande mangrove du monde, dans un périple fantasmagorique qui les bouleversera. Les surprenantes marionnettes de corps de Laurie Cannac, alliées au théâtre physique d’un acteur-danseur bangladais qu’elle met en scène, nous invitent, de fantaisies en frissons, dans un monde surréel, d’un animisme revigorant, où les plus ancestrales croyances semblent n’avoir été perpétuées que pour répondre aux dilemmes les plus contemporains. Et si nous apprenions à réécouter les fantômes ?

Mise en scène et marionnettes Laurie Cannac assistée de Swatee Bhadra

Interprétation Md Fadhad Ahmed, Laurie Cannac

Création lumière Sébastien Choriol

Création Son Chirls Chowdury avec un morceau de musique originale de Srichty Sancharee et Aronno Anupom ainsi que les voix enregistrées de Swatee Bhadra, Laurie Cannac et de Urmila Tamanna Ashrafee

Fixing Tanim Sadman

Regards extérieurs Céline Chatelain et Andy Scott Ngoua .

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr

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English : Histoires Invisibles

L’événement Histoires Invisibles Poligny a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA