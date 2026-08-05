Histoires Invisibles Chapelle de la Congrégation Poligny
jeudi 11 février 2027 · Chapelle de la Congrégation · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Histoires Invisibles
Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11 20:30:00
fin : 2027-02-11 21:30:00
Date(s) :
2027-02-11
Marionnettes À partir de 9 ans 1 h
Compagnie Graine de Vie
Deux scientifiques bangladais étudient l’impact des fantômes du Bengale sur la circulation à Dacca. Ils pensent maîtriser leur sujet quand, sans crier gare, les fantômes prennent vie et les embarquent de la mégalopole à la jungle des Sundarbans, la plus grande mangrove du monde, dans un périple fantasmagorique qui les bouleversera. Les surprenantes marionnettes de corps de Laurie Cannac, alliées au théâtre physique d’un acteur-danseur bangladais qu’elle met en scène, nous invitent, de fantaisies en frissons, dans un monde surréel, d’un animisme revigorant, où les plus ancestrales croyances semblent n’avoir été perpétuées que pour répondre aux dilemmes les plus contemporains. Et si nous apprenions à réécouter les fantômes ?
Mise en scène et marionnettes Laurie Cannac assistée de Swatee Bhadra
Interprétation Md Fadhad Ahmed, Laurie Cannac
Création lumière Sébastien Choriol
Création Son Chirls Chowdury avec un morceau de musique originale de Srichty Sancharee et Aronno Anupom ainsi que les voix enregistrées de Swatee Bhadra, Laurie Cannac et de Urmila Tamanna Ashrafee
Fixing Tanim Sadman
Regards extérieurs Céline Chatelain et Andy Scott Ngoua .
Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr
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English : Histoires Invisibles
L’événement Histoires Invisibles Poligny a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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