Histoires méditerranéennes, Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Histoires méditerranéennes Samedi 3 octobre, 15h00 Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Nord

Gratuit – 3 à 7 ans – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Rendez-vous samedi 3 octobre à 15h pour une heure du conte à la médiathèque pour les 3-7 ans !

Des histoires autour de la méditerranée à écouter en famille.

dans le cadre des Nuits des Bibliothèques

Gratuit – 3 à 7 ans – Entrée libre

Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Villeneuve d’Ascq, 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Hôtel-de-Ville Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/rendez-vous/tous-les-rendez-vous/861-les-nuits-des-bibliotheque-du-02-au-03-octobre »}]

Rendez-vous samedi 3 octobre à 15h pour une heure du conte à la médiathèque pour les 3-7 ans !