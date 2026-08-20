Histoires méditerranéennes, Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle, Villeneuve-d’Ascq
samedi 3 octobre 2026 · Villeneuve d'Ascq/Médiathèque Till L'espiègle · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Histoires méditerranéennes Samedi 3 octobre, 15h00 Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Nord
Gratuit – 3 à 7 ans – Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Rendez-vous samedi 3 octobre à 15h pour une heure du conte à la médiathèque pour les 3-7 ans !
Des histoires autour de la méditerranée à écouter en famille.
dans le cadre des Nuits des Bibliothèques
Gratuit – 3 à 7 ans – Entrée libre
Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Villeneuve d’Ascq, 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Hôtel-de-Ville Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/rendez-vous/tous-les-rendez-vous/861-les-nuits-des-bibliotheque-du-02-au-03-octobre »}]
Rendez-vous samedi 3 octobre à 15h pour une heure du conte à la médiathèque pour les 3-7 ans !
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