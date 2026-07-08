Histoires partagées MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges

jeudi 7 janvier 2027 · Maison des Arts et de la Danse · Limoges

Informations pratiques

Limoges

Histoires partagées MAD Opéra de Limoges

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-07 20:00:00

fin : 2027-01-07 21:30:00

Date(s) :

2027-01-07

Création des établissements Valadon et Renoir.

Les élèves en Arts-Danse de la 2de à la Terminale et les 4e et les 3e en C lasse à horaires aménagées danse (CHAD) investissent le plateau pour présenter un spectacle.

Cette création est le fruit du travail des élèves avec trois chorégraphes dont Soraya Thomas de la Compagnie Morphose et Marianne Roche de la Compagnie Corhe.

Durée 1h30. .

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Histoires partagées MAD Opéra de Limoges

L’événement Histoires partagées MAD Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Limoges Métropole