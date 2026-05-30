Histoires sur la Loire, Bout du Monde, Meung-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Bout du Monde · Meung-sur-Loire
Informations pratiques
Histoires sur la Loire Samedi 19 septembre, 18h00 Bout du Monde Loiret
Les consommations seront à votre charge.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
À qui sait tendre l’oreille, la Loire murmure encore ses histoires. Le temps d’une soirée, venez découvrir les contes et légendes des bords de Loire, peut-être rythmés par la musique ou le clapotis de l’eau. RDV à la Capitainerie.
Bout du Monde Quai Jeanne d’Arc, Meung-sur-Loire, France, 45130 Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire 06 67 88 01 52 Cœur de Loire vous embarque à bord d’une toue cabanée traditionnelle à la découverte du fabuleux patrimoine ligérien, entre Meung-sur-Loire, Baule et Beaugency, ou vous propose une pause au Bout du Monde.
À qui sait tendre l’oreille, la Loire murmure encore ses histoires. Le temps d’une soirée, venez découvrir les contes et légendes des bords de Loire.
©Coeur de Loire
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