Histoires sur la Loire, Bout du Monde, Meung-sur-Loire

Informations pratiques

Histoires sur la Loire Samedi 19 septembre, 18h00 Bout du Monde Loiret

Les consommations seront à votre charge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

À qui sait tendre l’oreille, la Loire murmure encore ses histoires. Le temps d’une soirée, venez découvrir les contes et légendes des bords de Loire, peut-être rythmés par la musique ou le clapotis de l’eau. RDV à la Capitainerie.

Bout du Monde Quai Jeanne d’Arc, Meung-sur-Loire, France, 45130 Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire 06 67 88 01 52 Cœur de Loire vous embarque à bord d’une toue cabanée traditionnelle à la découverte du fabuleux patrimoine ligérien, entre Meung-sur-Loire, Baule et Beaugency, ou vous propose une pause au Bout du Monde.

À qui sait tendre l’oreille, la Loire murmure encore ses histoires. Le temps d’une soirée, venez découvrir les contes et légendes des bords de Loire.

©Coeur de Loire