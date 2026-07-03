Hito Steyerl, Maison Européenne de la Photographie, Paris
mercredi 23 juin 2027 · Maison Européenne de la Photographie · Paris
Informations pratiques
Hito Steyerl 23 juin – 19 septembre 2027 Maison Européenne de la Photographie Paris
Plein tarif : 13 €
Tarif réduit : 8 €
Abonnements
Pass MEP Solo
Tarif Plein 40€ | Tarif réduit 30 €
Pass MEP Duo
Tarif Plein 60€ | Tarif réduit 50 €
Pass MEP Jeunes
Solo 20 € | Duo 40 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-23T11:00:00+02:00 – 2027-06-23T20:00:00+02:00
Fin : 2027-09-19T10:00:00+02:00 – 2027-09-19T20:00:00+02:00
À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, l’artiste Hito Steyerl dresse un état des lieux de la photographie face aux évolutions induites par l’intelligence artificielle. Ce projet de recherche participatif interroge la manière dont l’intelligence artificielle et ses précurseurs numériques, fondés sur des algorithmes, contribuent au bouleversement des métiers de la photographie. Se basant sur des entretiens avec des professionnels de l’image du monde entier, l’artiste appréhende et analyse ces mutations technologiques et leurs implications politiques, économiques et sociales, dans une exposition inédite, pensée à cette occasion.
Maison Européenne de la Photographie 7 Rue de Fourcy, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France +33144787500 https://www.mep-fr.org En métro Ligne 1 Saint-Paul Ligne 7 Pont Marie Ligne 11 Hôtel de Ville En bus Rue de Jouy (Bus n° 69 – 79 – 96 – Bb – N11 – N16) Rue Vieille-du-Temple – Mairie du 4e (Bus n° 96) Saint-Paul (Bus n° 69 – 76 – 96 – Bb – N11 – N16) En voiture Parc Baudoyer | Parc Pont Marie | Parc Lobau. Un stationnement est réservé aux visiteur·euses handicapé·es moteur devant le 2 rue de Jouy
À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, l’artiste Hito Steyerl dresse un état des lieux de la photographie face aux évolutions induites par l’intelligence artificielle. Ce projet de la dont…
© Hito Steyerl
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