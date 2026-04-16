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HLD + Twentg Poudrière Belfort

HLD + Twentg Poudrière Belfort vendredi 2 octobre 2026.

Lieu : Poudrière

Adresse : 7 Avenue du Général Sarrail

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : vendredi 2 octobre 2026

Fin : vendredi 2 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 12 12 Autres Tarifs

Belfort

HLD + Twentg

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 12 – 12 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

La drill à la française on reçoit HLD, nouveau génie made in Clamart sur les traces de SDM et 1PLIKÉ140, avec notre local Twentg en ouverture. La Poudrière promet de s’embraser !   .

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : HLD + Twentg

L’événement HLD + Twentg Belfort a été mis à jour le 2026-05-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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