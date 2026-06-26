HOMMAGE À LOUIS PRIMA Béziers
HOMMAGE À LOUIS PRIMA Béziers vendredi 30 octobre 2026.
Béziers
HOMMAGE À LOUIS PRIMA
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Le Caveau de la Huchette célèbre le swing et le jive de Louis Prima dans une ambiance festive et intergénérationnelle.
Depuis plus de 80 ans, le Caveau de la Huchette fait vibrer le cœur de Paris au rythme du jazz. Ce lieu emblématique célèbre l’esprit du swing et du jive, popularisé par le légendaire Louis Prima, trompettiste et chanteur américain à l’énergie communicative.
Avec des standards incontournables comme Just a Gigolo ou Sing, Sing, Sing , cette musique festive et accessible rassemble toutes les générations dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .
Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : HOMMAGE À LOUIS PRIMA
Le Caveau de la Huchette celebrates Louis Prima’s swing and jive in a festive, intergenerational atmosphere.
L’événement HOMMAGE À LOUIS PRIMA Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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