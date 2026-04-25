Hommage à Michel del Castillo La Maison de Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye
Hommage à Michel del Castillo La Maison de Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 24 octobre 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Hommage à Michel del Castillo
La Maison de Colette 8-10 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-10-24 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Hommage à Michel del Castillo
Le romancier et essayiste Michel del Castillo est mort il y a un an. Fin commentateur de Colette, aux opinions tranchées et parfois clivantes, toujours exprimées dans une prose sensible et fastueuse, il est l’auteur d’une œuvre considérable, nourrie par les traumatismes de l’Histoire européenne et hantée par la figure de sa mère, nécessaire et terrible.
Pour lui rendre hommage, nous vous proposons la projection du film Le Mur (1967) de Serge Roullet, adapté de l’œuvre de Jean-Paul Sartre, dans lequel Michel del Castillo joue un des rôles principaux, suivi d’une rencontre Michel del Castillo au cœur de l’existence en compagnie de trois écrivains, amis et lecteurs de l’œuvre Michèle Gazier, Jean-Noël Pancrazi et Mercedes Deambrosis. La rencontre animée par Christine Ferniot sera émaillée d’hommages adressés par diverses personnalités du monde littéraire.
A l’issue de la rencontre, les auteurs signeront une sélection de leurs œuvres. .
La Maison de Colette 8-10 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 44 05 contact@maisondecolette.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hommage à Michel del Castillo
L’événement Hommage à Michel del Castillo Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne)
- Petits et grands étangs de Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne 1 mai 2026
- Sentier Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne 1 mai 2026
- Ouferture De La Faison D’Été Foirée Deguivée Le Fercle Dj Fet Deglingo Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye 2 mai 2026
- Yonne Sport Séniors Gymnase Saint-Sauveur-en-Puisaye 7 mai 2026
- Cléo Sénia chante Colette Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye 27 juin 2026