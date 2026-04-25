Hommage à Michel del Castillo La Maison de Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Hommage à Michel del Castillo

La Maison de Colette 8-10 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-24 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Hommage à Michel del Castillo

Le romancier et essayiste Michel del Castillo est mort il y a un an. Fin commentateur de Colette, aux opinions tranchées et parfois clivantes, toujours exprimées dans une prose sensible et fastueuse, il est l’auteur d’une œuvre considérable, nourrie par les traumatismes de l’Histoire européenne et hantée par la figure de sa mère, nécessaire et terrible.

Pour lui rendre hommage, nous vous proposons la projection du film Le Mur (1967) de Serge Roullet, adapté de l’œuvre de Jean-Paul Sartre, dans lequel Michel del Castillo joue un des rôles principaux, suivi d’une rencontre Michel del Castillo au cœur de l’existence en compagnie de trois écrivains, amis et lecteurs de l’œuvre Michèle Gazier, Jean-Noël Pancrazi et Mercedes Deambrosis. La rencontre animée par Christine Ferniot sera émaillée d’hommages adressés par diverses personnalités du monde littéraire.

A l’issue de la rencontre, les auteurs signeront une sélection de leurs œuvres. .

La Maison de Colette 8-10 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 44 05 contact@maisondecolette.fr

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English : Hommage à Michel del Castillo

L’événement Hommage à Michel del Castillo Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)