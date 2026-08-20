Informations pratiques

« Hommage à Monet » au Musée de Gajac 19 et 20 septembre Musée de Gajac Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En écho au centenaire de la disparition de Claude Monet, le Musée de Gajac propose de l’été à l’automne 2026, une exposition inédite en partenariat avec le Cabinet de Curiosités – Maison Latour Marliac.

Le musée des Impressionnismes de Giverny conserve une collection d’œuvres de l’artiste japonais Hiramatsu Reiji s’inspirant des célèbres Nymphéas de Monet ; dix-huit œuvres de l’artiste nippon sont exposées dans la grande salle temporaire.

Une installation composée de dessins, de photographies et de sculptures de Monica Gorini, plasticienne italienne, prend place également dans le cadre de cet événement

Afin d’ajouter une note esthétique et purement végétale au projet d’exposition, un bassin de nénuphars et un jardin japonais conçu par Thierry Huau architecte-paysagiste-urbaniste, ethnobotaniste, est à découvrir sur la terrasse du musée.

Musée de Gajac 2 Rue des Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot, France Villeneuve-sur-Lot 47300 Saint-Cyr Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553404800 https://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/le-musee-de-gajac-78.html Installé dans un bâtiment contemporain, imaginé par les architectes Jean-Claude Boussac et Antoine Plazanet, au début des années 2000, le Musée expose tout au long de l ‘année une partie de ses collections.

La première salle d’exposition est consacrée aux peintres et sculpteurs non figuratifs de la seconde moitié du XXe siècle dont la recherche commune est la quête de la lumière.

Un second espace dédié aux collections XIXe, confronte monde ouvrier, monde paysan et bourgeois à travers divers styles, oscillant entre académisme et impressionnisme.

Dans le grand hall d’accueil nous vous invitons à la rêverie, à l’évocation de la rivière et à la découverte de paysages au travers de l’œuvre du peintre Maurice Réalier-Dumas.

En écho au centenaire de la disparition de Claude Monet, le Musée de Gajac propose de l’été à l’automne 2026, une exposition inédite en partenariat avec le Cabinet de Curiosités – Maison Latour Le …

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