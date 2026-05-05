HOMMAGE À STARMANIA LE CAP D’AGDE Agde
HOMMAGE À STARMANIA LE CAP D’AGDE Agde lundi 24 août 2026.
Agde
HOMMAGE À STARMANIA
LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Plongez dans l’univers mythique de Starmania lors d’un spectacle exceptionnel mêlant émotions, énergie et nostalgie.
Redécouvrez les plus grands titres de cette œuvre culte dans une mise en scène spectaculaire signée Gwenaëlle Le Sidaner & Alain Dopouridis.
Un show grandiose, entre lumières, musique et passion, qui vous transportera au cœur d’une ville futuriste où les rêves prennent vie…
Réservez vite vos places arenesducap.fr
Un événement unique à ne pas manquer !
#CONCERT
#ÉTÉ
#ARÈNES .
LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 79 83 arenesducap@gmail.com
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English :
Immerse yourself in the mythical world of Starmania in an exceptional show combining emotion, energy and nostalgia.
L’événement HOMMAGE À STARMANIA Agde a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 ADT34