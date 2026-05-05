HOMMAGE À STARMANIA LE CAP D’AGDE Agde

Agde

HOMMAGE À STARMANIA

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Plongez dans l’univers mythique de Starmania lors d’un spectacle exceptionnel mêlant émotions, énergie et nostalgie.

Redécouvrez les plus grands titres de cette œuvre culte dans une mise en scène spectaculaire signée Gwenaëlle Le Sidaner & Alain Dopouridis.

Un show grandiose, entre lumières, musique et passion, qui vous transportera au cœur d’une ville futuriste où les rêves prennent vie…

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Un événement unique à ne pas manquer !

#CONCERT

#ÉTÉ

#ARÈNES .

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 79 83 arenesducap@gmail.com

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English :

Immerse yourself in the mythical world of Starmania in an exceptional show combining emotion, energy and nostalgia.

L’événement HOMMAGE À STARMANIA Agde a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 ADT34