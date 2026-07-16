Hommage aux Anciens Combattants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie morts pour la France, Square de la Mémoire, Lezennes

Informations pratiques

Hommage aux Anciens Combattants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie morts pour la France Samedi 5 décembre, 11h00 Square de la Mémoire Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00

Square de la Mémoire Place de la République – 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

En association avec l’Amicale des Anciens Combattants

Visuel : Canva