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Hommage aux Anciens Combattants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie morts pour la France, Square de la Mémoire, Lezennes

samedi 5 décembre 2026 · Square de la Mémoire · Lezennes

Hommage aux Anciens Combattants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie morts pour la France, Square de la Mémoire, Lezennes

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Square de la Mémoire
Adresse
Place de la République - 59260 Lezennes
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord

Hommage aux Anciens Combattants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie morts pour la France Samedi 5 décembre, 11h00 Square de la Mémoire Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00

Square de la Mémoire Place de la République – 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
En association avec l’Amicale des Anciens Combattants

Visuel : Canva

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