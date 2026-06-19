Homo Deus Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue Belfort
Homo Deus Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue Belfort mercredi 7 octobre 2026.
Belfort
Homo Deus
Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue 4 Rue de Madrid Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-07
Dans un futur proche, l’humanité vit sous le contrôle d’intelligence artificielles omniprésentes. Chaque citoyen est surveillé, noté et géolocalisé en temps réel.
Face à cette société sous emprise, deux visions s’opposent ceux qui résistent et ceux qui acceptent l’avènement de l’Homo Deus, un humain augmenté par la technologie. Léa, artiste rebelle, utilise les outils numériques pour combattre le système, tout en restant elle-même dépendante de cette technologie. Son frère Elliot, paraplégique, rêve d’immortalité et de capacités surhumaines grâce à l’IA. Entre eux, Marius, chef de la résistance, lutte pour préserver ce qu’il reste d’humanité.
Mêlant musique électro-rap, marionnettes et projections numériques, Homo Deus interroge notre rapport à la technologie, à la liberté et à l’avenir de l’humain. .
Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue 4 Rue de Madrid Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
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English : Homo Deus
L’événement Homo Deus Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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