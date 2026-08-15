HONDA ROMANCE THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

HONDA ROMANCE

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-03 19:30:00

fin : 2027-03-04

Date(s) :

2027-03-03

Cette création, c’est travailler à réinterpréter, à vitesse réelle, le flux inarrêtable et non-hiérarchisé de la pensée.

En passant à travers 200 états émotionnels différents, cette performance, aussi drôle que féroce, aussi physique que résolument mentale, posera les questions suivantes

De quoi sont faites nos émotions ? Comment s’agencent-elles en nous ? De quoi sont-elles composées ? Faut-il toujours les mettre à distance ? Où déplacer leur envahissement ? Comment les observer ? Qu’est ce qui, en elles, nous appartient réellement, et qu’est-ce qui nous échappe ? Que racontent-elles de nous ?

Les émotions sont de vrais instruments de pouvoir depuis la nuit des temps, aussi bien en les cachant qu’en les exhibant. Mais quelle réalité ont-elles vraiment ? Quelle fiction peuvent-elles construire par leur emballement ? Comment vivre leur surimpression ? Comment se libérer de toutes ces strates aussi bien transgénérationnelles que cycliquement saisonnières ? 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

This creative process involves reinterpreting, in real time, the unstoppable and non-hierarchical flow of thought.

L’événement HONDA ROMANCE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE