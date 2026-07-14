HORIZON BLANC | Théâtre LE CARRE BLANC Tinqueux
mardi 6 avril 2027 · LE CARRE BLANC · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
HORIZON BLANC | Théâtre
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-06 19:00:00
fin : 2027-04-06 20:00:00
Date(s) :
2027-04-06
Tout public
Mar. 06 avr. 19h
Le Carré Blanc Spectacle
À partir de 8 ans | 50 min | Tarif E 4 à 8 €
–
Cie Superlune
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Une nuit, la Professeure Sangria, spécialiste du sang, fait une drôle de rencontre dans son laboratoire. Qu’est-ce que ce garçon de huit ans fabrique là ? Elle n’a pas de temps à perdre, elle travaille sur un grand projet fabriquer une pilule qui rend immortel. Mais Lucien Mortimare compte bien sur la scientifique pour l’aider à résoudre son problème il n’aime plus le sang. Car oui, Lucien est un vampire, il a huit ans depuis très longtemps, trop longtemps si le sang le dégoûte désormais, quel plaisir trouver à la vie ? Lucien s’ennuie.
Au cœur de la nuit, le petit vampire et la savante s’affrontent jusqu’à parvenir à un mystérieux pacte…
Entre un petit immortel démoralisé et une femme hantée par la finitude, c’est la rencontre de deux solitudes. En leur compagnie, on s’interroge sur l’altérité, le sens du temps, le sel de la vie quels mystères font de l’existence une aventure ?
Dans le cadre du festival Méli’môme 2027
Écriture Joséphine Chaffin
Mise en scène Clément Carabédian et Joséphine Chaffin
Jeu Laurence Besson et Antoine Besson
Costumes Agathe Trotignon
Composition musicale Louis Dulac
Chorégraphie Marine Colard
Création lumière Mathilde Domarle
Administration, production, diffusion Inès Chassagneux
Partenaires (résidence, coproduction ou diffusion) Région Bourgogne Franche-Comté, La Minoterie (Dijon), Scène Nationale de Mâcon, Moulin des Roches dispositif CLEA, Le Ciel Scène Européenne pour l’Enfance et la Jeunesse (Lyon), Réseau La Plaje, Festival Méli’Môme (Reims), Théâtre d’Auxerre, Le Totem (Avignon) .
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : HORIZON BLANC | Théâtre
L’événement HORIZON BLANC | Théâtre Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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