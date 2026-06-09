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Horror Academy Escape Game Horreur Géant pour Halloween Gourin

Horror Academy Escape Game Horreur Géant pour Halloween Gourin samedi 31 octobre 2026.

Adresse : Tronjoly

Ville : 56110 Gourin

Département : Morbihan

Début : samedi 31 octobre 2026

Fin : samedi 31 octobre 2026

Tarif :

Gourin

Horror Academy Escape Game Horreur Géant pour Halloween

Tronjoly Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Ne manquez pas la dernière aventure de l’association Horror Academy… Vous avez rendez-vous cette année avec les sorcières de Salem !   .

Tronjoly Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 63 40 69 39 

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English :

L’événement Horror Academy Escape Game Horreur Géant pour Halloween Gourin a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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