Gourin

Horror Academy Escape Game Horreur Géant pour Halloween

Tronjoly Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Ne manquez pas la dernière aventure de l’association Horror Academy… Vous avez rendez-vous cette année avec les sorcières de Salem ! .

Tronjoly Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 63 40 69 39

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English :

L’événement Horror Academy Escape Game Horreur Géant pour Halloween Gourin a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan