HORS CADRE / Collectif Les Talents vernois Le Volume Vern-sur-Seiche 25 juin – 4 juillet Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite / Tout public

Exposition

Le collectif vernois Les Talents vernois présente son exposition de annuelle sur la thématique de la saison culturelle 2025-2026 « Hors cadre ».

Vernissage ouvert à tous le vendredi 26 juin à 19h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T16:00:00.000+02:00

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http://levolume.fr/ accueil.volume@vernsurseiche.fr 02 99 62 96 36 http://hhtp://levolume.fr

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36



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