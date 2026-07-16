Hors cadre : dans les coulisses du passé, Musée Ciotaden, La Ciotat

Informations pratiques

Hors cadre : dans les coulisses du passé 5 mars – 30 septembre 2027 Musée Ciotaden Bouches-du-Rhône

Groupes et scolaires sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 10h à 12h. Inscription au 06 11 69 36 38 ou sur patrimoine.culturel@ampmetropole.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-05T14:00:00+01:00 – 2027-03-05T18:00:00+01:00

Fin : 2027-09-30T14:00:00+02:00 – 2027-09-30T18:00:00+02:00

Depuis de nombreuses années, l’équipe scientifique de la Division du Patrimoine Culturel de la Métropole Aix-Marseille Provence travaille en partenariat avec le laboratoire d’histoire et d’archéologie du Centre Camille Jullian (UMR 7299 CNRS – Aix-Marseille Université). Cette collaboration prend notamment la forme de missions photographiques sur les chantiers de fouille archéologique ou de campagnes de prises de vues des collections conservées au musée d’Istres ou ailleurs. Les photographes du Centre Camille Jullian, Loïc Damelet et Lionel Roux, étant amenés à se déplacer sur de nombreux sites et musées à travers la Méditerranée, disposent d’un fonds photographique exceptionnel. Toutefois, une grande partie de celui-ci reste inexploitée. En effet, leur mission consiste le plus souvent à photographier des vestiges ou des objets archéologiques. Mais au milieu de ces séries, se cachent des clichés qui n’étaient pas, au départ, destinés à être diffusés au public. Ce sont des photographies prises sur le vif, qui montrent l’arrière-plan, l’ambiance et au final qui documentent les métiers du patrimoine et de l’archéologie rencontrés sur tous les terrains. Or, il s’agit véritablement de vues artistiques, à l’esthétique soignée qui attirent le regard et suscitent l’émotion.

Jusqu’à présent, aucune exposition n’a été consacrée spécifiquement à ces métiers du patrimoine dissimulés derrière les beaux vestiges et objets archéologiques dont le parcours suit une longue chaîne opératoire menant les plus remarquables à être fièrement exhibés dans les musées.L’exposition est donc l’occasion de valoriser, pour la première fois, des photographies prises par Loïc Damelet et Lionel Roux, sous l’eau, à terre et dans les airs depuis le fond de la Méditerranée jusqu’aux sommets des Alpes.

Musée Ciotaden 1 quai Ganteaume La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 71 40 99 https://www.museeciotaden.org Le musée Ciotaden présente le patrimoine culturel, économique et traditionnel de La Ciotat

Depuis de nombreuses années, l’équipe scientifique de la Division du Patrimoine Culturel de la Métropole Aix-Marseille Provence travaille en partenariat avec le laboratoire d’histoire et du Centre…

©LIONEL_ROUX_CCJ_CNRS