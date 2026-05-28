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HORS JEU, le nouvel événement de JUNA au Ground Control Ground Control Paris

HORS JEU, le nouvel événement de JUNA au Ground Control Ground Control Paris

HORS JEU, le nouvel événement de JUNA au Ground Control Ground Control Paris dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Ground Control

Adresse : 81 rue du Charolais

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : <p>Entrée gratuite sur billet.</p>

Maillots, ballons, couleurs et soleil : rendez-vous le dimanche 5 juillet au Ground Control pour un événement festif autour de la Coupe du Monde de Football… mais pas seulement.

Parce que le football dépasse largement le terrain, on parlera aussi de ses coulisses : enjeux politiques, impacts économiques, exclusions et contradictions derrière le sport le plus populaire du monde.

Au programme dès 16h30 :

•⁠ ⁠conférence,
•⁠ ⁠projection de courts métrages,
•⁠ ⁠⁠échanges avec le public,
•⁠ ⁠⁠⁠stands et animations toute la journée,
•⁠ ⁠⁠atelier de customisation de maillots

Cet été, JUNA entre sur le terrain et voit les choses en grand.
Le dimanche 05 juillet 2026
de 16h30 à 20h30
gratuit

Entrée gratuite sur billet.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T19:30:00+02:00
fin : 2026-07-05T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T16:30:00+02:00_2026-07-05T20:30:00+02:00

Ground Control 81 rue du Charolais  75012 Paris
Métro -> 1 : Gare de Lyon (Paris) (492m)
Bus -> 29 : Rambouillet (Paris) (105m)
Vélib -> Charenton – Place du Col Bourgoin (137.40m)
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