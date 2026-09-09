Hortense Belhôte 1664 Le Quartz Brest
jeudi 15 octobre 2026 · Le Quartz · Brest
Informations pratiques
Brest
Hortense Belhôte 1664
Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15 21:30:00
Date(s) :
2026-10-15 2026-10-16
Avec Hortense Belhôte, l’histoire passe à la moulinette d’une érudition teintée d’humour et de culture pop. Ici l’an 1664, ou la naissance d’une célèbre bière autant que d’un ordre nouveau.
Dans cette conférence jubilatoire, la comédienne et historienne de l’art envisage l’année 1664 comme une date charnière création de la brasserie Kronenbourg à Strasbourg, fondation de la Compagnie des Indes par Colbert, et surtout, affirmation d’un nouvel équilibre des pouvoirs. De l’arrestation de Nicolas Fouquet aux fastes du jeune Roi Soleil, elle éclaire un basculement dont nous sommes encore les héritiers. Images projetées, anecdotes et musique composent une traversée mordante qui bouscule les récits officiels et redonne au baroque toute sa vitalité.
Informations pratiques
Durée 1h00.
Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .
Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00
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English :
L’événement Hortense Belhôte 1664 Brest a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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