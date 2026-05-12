Tours

Hostia Sancta 1000 ans de musique sacrée

7 Rue Baleschoux Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans l’écrin spirituel et patrimonial de la Basilique Saint-Martin de Tours, le Choeur liturgique de Saint-Pierre propose un concert exceptionnel consacré à la musique eucharistique Hostia Sancta.

Dans l’écrin spirituel et patrimonial de la Basilique Saint-Martin de Tours, le Choeur liturgique de Saint-Pierre propose un concert exceptionnel consacré à la musique eucharistique Hostia Sancta.

Hostia Sancta est né du désir de faire entendre la profondeur spirituelle et la beauté intemporelle du répertoire eucharistique.

Le programme met en regard la sobriété du chant grégorien et les grandes pages du répertoire sacré européen. À travers les siècles, les mêmes textes inspirent des langages musicaux différents mais convergent vers une même recherche exprimer le mystère de la présence réelle, l’adoration et la contemplation.

Ce concert souhaite offrir au public une expérience intérieure autant qu’artistique, dans un lieu profondément marqué par la prière et le pèlerinage. .

7 Rue Baleschoux Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 61 36 41 40 camille.roulier@yahoo.fr

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English :

In the spiritual and patrimonial setting of the Basilique Saint-Martin in Tours, the Choeur liturgique de Saint-Pierre presents an exceptional concert dedicated to Eucharistic music: Hostia Sancta.

L’événement Hostia Sancta 1000 ans de musique sacrée Tours a été mis à jour le 2026-05-12 par Tours Val de Loire Tourisme