Hôtel Blancler Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Hôtel Blancler
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les propriétaires vous accueillent dans les appartements historiques du 18e siècle, avec salons d’apparat et antichambres aux boiseries et parquets d’origine.
.
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The owners welcome you to their historic 18th-century apartments, complete with drawing rooms and antechambers featuring original woodwork and parquet flooring.
L’événement Hôtel Blancler Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Croisière vigneronne avec Alban Foucher sur un bateau traditionnel de Loire Saumur 30 juillet 2026
- Soirée Grenelle x Maxime Denis Saumur 30 juillet 2026
- Spectacle dans le cœur de Colette, la nature et l’amour des bêtes Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 30 juillet 2026
- Concert Haverhill Saumur 30 juillet 2026
- Arts de rue Raoul le chevalier Saumur 31 juillet 2026