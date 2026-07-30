Informations pratiques

Saumur

Hôtel Blancler

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les propriétaires vous accueillent dans les appartements historiques du 18e siècle, avec salons d’apparat et antichambres aux boiseries et parquets d’origine.

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Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The owners welcome you to their historic 18th-century apartments, complete with drawing rooms and antechambers featuring original woodwork and parquet flooring.

L’événement Hôtel Blancler Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME