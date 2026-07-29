Informations pratiques

Saumur

Hôtel de commandement

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’hôtel particulier néo-classique, construit entre 1853 et 1855, est la demeure de l’officier commandant les Écoles Militaires de Saumur.

Il est l’œuvre de Charles Joly-Leterme, qui est également l’architecte de plusieurs autres édifices de Saumur comme le théâtre et une partie de l’Hôtel de Ville.

Visite libre du rez-de-chaussée, du premier étage et du jardin.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The Neoclassical mansion, built between 1853 and 1855, is the residence of the officer in command of the Saumur Military Schools.

L’événement Hôtel de commandement Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME