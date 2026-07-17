Hôtel de la Préfecture du Pas-de-Calais, Préfecture du Pas-de-Calais, Arras
dimanche 20 septembre 2026 · Préfecture du Pas-de-Calais · Arras
Informations pratiques
Hôtel de la Préfecture du Pas-de-Calais Dimanche 20 septembre, 14h00 Préfecture du Pas-de-Calais Pas-de-Calais
*Accès limité à 20 personnes par visites
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En compagnie du service du patrimoine et des biens culturels du Département du Pas-de-Calais. Comment transmettre le patrimoine face aux effets du temps, aux transformations des usages ou aux risques de dégradation ? Découvrez les actions menées par le Département du Pas-de-Calais pour conserver et valoriser le patrimoine de notre territoire.
À travers un échange autour de la restauration des décors muraux de la Salle Historique du Conseil général et la découverte de matériaux issus de la matériauthèque du service du patrimoine et des biens culturels, explorez les savoir-faire mis en œuvre pour transmettre cet héritage aux générations futures.
Préfecture du Pas-de-Calais Place de la préfecture, 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
En compagnie du service du patrimoine et des biens culturels du Département du Pas-de-Calais. Comment transmettre le patrimoine face aux effets du temps, aux transformations des usages ou aux risques…
© CD62, Yannick CADART
À voir aussi à Arras (Pas-de-Calais)
- Découvrir les chauves-souris au lycée, lycée Gambetta, Arras 21 août 2026
- Atelier bout’choux jardin sensoriel Arras 26 août 2026
- Visite de la Banque de France d’Arras, Banque de France ARRAS, Arras 19 septembre 2026
- Temple Protestant d’Arras, Temple protestant, Arras 19 septembre 2026
- Visite de l’Hôtel Dubois de Fosseux, siège de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, Hôtel Dubois de Fosseux (Chambre régionale des comptes), Arras 19 septembre 2026