Hôtel de la Préfecture du Pas-de-Calais, Préfecture du Pas-de-Calais, Arras

Informations pratiques

Hôtel de la Préfecture du Pas-de-Calais Dimanche 20 septembre, 14h00 Préfecture du Pas-de-Calais Pas-de-Calais

*Accès limité à 20 personnes par visites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En compagnie du service du patrimoine et des biens culturels du Département du Pas-de-Calais. Comment transmettre le patrimoine face aux effets du temps, aux transformations des usages ou aux risques de dégradation ? Découvrez les actions menées par le Département du Pas-de-Calais pour conserver et valoriser le patrimoine de notre territoire.

À travers un échange autour de la restauration des décors muraux de la Salle Historique du Conseil général et la découverte de matériaux issus de la matériauthèque du service du patrimoine et des biens culturels, explorez les savoir-faire mis en œuvre pour transmettre cet héritage aux générations futures.

Préfecture du Pas-de-Calais Place de la préfecture, 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

En compagnie du service du patrimoine et des biens culturels du Département du Pas-de-Calais. Comment transmettre le patrimoine face aux effets du temps, aux transformations des usages ou aux risques…

© CD62, Yannick CADART