Hôtel de ville de Vincennes – Ateliers de création artistique, Hôtel de ville de Vincennes, Vincennes

Informations pratiques

Hôtel de ville de Vincennes – Ateliers de création artistique Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Hôtel de ville de Vincennes Val-de-Marne

Limité à 15 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Une animatrice guidera les enfants afin qu’ils réalisent leurs décors peints de l’hôtel de ville

Hôtel de ville de Vincennes 53 bis rue de Fontenay 94304 Vincennes Vincennes 94300 Val-de-Marne Île-de-France http://www.vincennes.fr Issu de deux périodes de construction distinctes, l’Hôtel de ville illustre tout à la fois le style néo-Renaissance, s’inspirant du modèle que constitua l’hôtel de ville de Paris au début de la Troisième République, et le style Art Déco, par les aménagements intérieurs remarquables réalisés lors de son agrandissement dans les années 1930. Les meilleurs artisans et industriels de la période y ont participé comme les établissements Brandt pour la ferronnerie d’art. M1 station Château de Vincennes RER A station Vincennes Bus 56, 115, 118, 124, 215, 318, 325

Atelier création artistique

©Ville de Vincennes