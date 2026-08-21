Hôtel-Dieu : Atelier des couturières, Hôtel-Dieu, Baugé-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel-Dieu · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Hôtel-Dieu : Atelier des couturières 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les couturières du château ouvrent les portes de leur atelier de l’Hôtel-Dieu pour présenter leur collection de costumes.
Hôtel-Dieu Place de l’Europe, 49150 Baugé-en-Anjou, France Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://chateau-bauge.fr/decouvrir/lhotel-dieu/ Hôtel-Dieu fondé en 1643 par Marthe de la Beausse, financé par Anne de Melun et occupé par les religieuses jusqu’en 1988, remanié et surélevé au XIXe siècle. Représente l’un des plus beaux exemples d’architecture hospitalière classique existant en France.
Les couturières du château ouvrent les portes de leur atelier de l’Hôtel-Dieu pour présenter leur collection de costumes.
Couturières du Château
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