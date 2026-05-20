Hôtel-Dieu de Baugé, Hôtel-Dieu, Baugé-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel-Dieu · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Hôtel-Dieu de Baugé 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu Maine-et-Loire
Tarif réduit: 8 € adulte
Gratuit jusqu’à 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez les trésors et les secrets d’un hôpital à travers les siècle : comment soignait-on nos ancêtres sous Louis XIV, pendant la Révolution, avant la guerre de 14-18 ou dans les années 60 ? L’Hôtel-Dieu de Baugé a traversé toutes ces époques. Il nous raconte une histoire passionnante… Celle de la santé.
Hôtel-Dieu Place de l’Europe, 49150 Baugé-en-Anjou, France Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://chateau-bauge.fr/decouvrir/lhotel-dieu/ Hôtel-Dieu fondé en 1643 par Marthe de la Beausse, financé par Anne de Melun et occupé par les religieuses jusqu’en 1988, remanié et surélevé au XIXe siècle. Représente l’un des plus beaux exemples d’architecture hospitalière classique existant en France.
Découvrez les trésors et les secrets d’un hôpital à travers les siècle : comment soignait-on nos ancêtres sous Louis XIV, pendant la Révolution, avant la guerre de 14-18 ou dans les années 60 ? de a…
Vincent Jacques
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