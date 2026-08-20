Hôtel-Dieu et Apothicairerie – Animation de Dame Marguerite, Hôtel-Dieu et Apothicairerie de Baugé, Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Hôtel-Dieu et Apothicairerie – Animation de Dame Marguerite 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu et Apothicairerie de Baugé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous proposons deux journées animées par Dame Marguerite, au cœur d’une échoppe d’apothicaire reconstituée selon les savoirs et pratiques du XVe siècle. L’animation se déroule en continu tout au long de la journée et comprend quatre temps forts. Autour de deux thèmes qui seront déclinés le matin et l’après-midi :

– L’apothicaire et son échoppe

– L’hygiène au Moyen Age

Compris dans le billet de visite de l’Hôtel-Dieu

Hôtel-Dieu et Apothicairerie de Baugé Rue Anne de Melun, 49150 Baugé-en-Anjou, France Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241840074 https://chateau-bauge.fr/decouvrir/lhotel-dieu Hôtel-Dieu fondé en 1643 par Marthe de la Beausse, financé par Anne de Melun et occupé par les religieuses jusqu’en 1988, remanié et surélevé au XIXe siècle. Représente l’un des plus beaux exemples d’architecture hospitalière classique existant en France.

L’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Baugé, ouverte en 1675, recèle une collection de plus de 650 pots et boîtes, l’une des plus riches de son temps. Leurs contenus aux noms mystérieux amuseront petits et grands : sang de dragon, yeux d’écrevisses, poudre de cloportes… d’authentiques remèdes d’époque !

Nous vous proposons deux journées animées par Dame Marguerite, au cœur d’une échoppe d’apothicaire reconstituée selon les savoirs et pratiques du XVe siècle. L’animation se déroule en continu tout au…

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