Hôtel-Dieu et Apothicairerie – L’herboristerie, Hôtel-Dieu et Apothicairerie de Baugé, Baugé-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel-Dieu et Apothicairerie de Baugé · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Hôtel-Dieu et Apothicairerie – L’herboristerie 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu et Apothicairerie de Baugé Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir l’herboristerie et les secrets et utilisations des plantes d’autrefois au jardin des simples de l’Hôtel-Dieu !
Compris dans le billet d’entrée de l’Hôtel-Dieu
Hôtel-Dieu et Apothicairerie de Baugé Rue Anne de Melun, 49150 Baugé-en-Anjou, France Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241840074 https://chateau-bauge.fr/decouvrir/lhotel-dieu Hôtel-Dieu fondé en 1643 par Marthe de la Beausse, financé par Anne de Melun et occupé par les religieuses jusqu’en 1988, remanié et surélevé au XIXe siècle. Représente l’un des plus beaux exemples d’architecture hospitalière classique existant en France.
L’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Baugé, ouverte en 1675, recèle une collection de plus de 650 pots et boîtes, l’une des plus riches de son temps. Leurs contenus aux noms mystérieux amuseront petits et grands : sang de dragon, yeux d’écrevisses, poudre de cloportes… d’authentiques remèdes d’époque !
Venez découvrir l’herboristerie et les secrets et utilisations des plantes d’autrefois au jardin des simples de l’Hôtel-Dieu !
©Plantagenêt
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