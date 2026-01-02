Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [ATELIER DE CALLIGRAPHIE] Plumes & Archives Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune

Hôtel-Dieu Hospices de Beaune

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune Beaune Côte-d’Or

Tarif : 14.25 – 14.25 – 14.25 EUR

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-04-24 20:30:00

2026-02-12 2026-04-10 2026-10-21

Essayez-vous à la pratique de la paléographie et de la calligraphie à partir des archives de l’Hôtel-Dieu pour découvrir dans le détail les presque 600 ans d’histoire hospitalière du site. Penchez-vous sur les parchemins du XVe siècle pour en déchiffrer l’écriture, examinez à la loupe les lettrines du XVIIe siècle ou observez les registres de l’administration du XVIIIe siècle. Vous avez tout décrypté ? Alors, à vous de prendre la plume choisissez un extrait des archives explorées pour le recopier à la manière des anciens.

Avec Andréa Hautevelle, chargée des archives des Hospices Civils de Beaune

Les jeudis 12, 19 et 26 février de 18h à 19h30

Les vendredis 10, 17 et 24 avril de 19h à 20h30

Les mercredis 21 et 28 octobre de 19h à 20h30

Tout Public Billet Exploration

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune

> https://reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com/plumes-archives.html

ou en billetterie dans la limite des places disponibles .

