Informations pratiques

Saumur

Hôtel Hudault de la Haye

29 rue du Temple Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le propriétaire vous accueille dans cet hôtel particulier du 18ème siècle pour une visite des extérieurs et pour vous en conter l’histoire. Il vous présente aussi le Fonds de dotation créé pour la restauration de la Tour du Bourg.

Cet hôtel particulier fut la propriété d’Armand-François Hudault de la Haye, maire de Chouzé-sur-Loire et juge de paix à Saumur. Il fut ensuite occupé par Léon-Emile Allix, médecin personnel et ami de Victor Hugo puis par le chirurgien Benjamin Seigneur. Il sera également question des actions menées par le Fonds de la Tour du Bourg pour la restauration de cette tour du 15e siècle dressée à proximité qui servit de prison pour femmes durant les guerres de Vendée.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Le dimanche de 14h30 à 17h30. .

29 rue du Temple Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The owner welcomes you to this 18th-century mansion for a tour of the exterior and to share its history with you. He will also introduce you to the endowment fund established for the restoration of the Tour du Bourg.

L’événement Hôtel Hudault de la Haye Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME