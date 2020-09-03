Houx y es-tu ? Villers-Cotterêts
Houx y es-tu ? Villers-Cotterêts dimanche 13 décembre 2026.
Villers-Cotterêts
Houx y es-tu ?
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 13:30:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Balade de Noël de quelques kilomètres en forêt de Retz vers les buissons de houx avec l’association AFORETZ.
Pensez à prendre des gants et un sécateur.
Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30.
Balade de Noël de quelques kilomètres en forêt de Retz vers les buissons de houx avec l’association AFORETZ.
Pensez à prendre des gants et un sécateur.
Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30. .
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 71 42 17
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English :
Christmas walk of a few kilometers in the Retz forest to the holly bushes with the AFORETZ association.
Bring gloves and secateurs.
Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 1.30pm departure.
L’événement Houx y es-tu ? Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2020-09-03 par OT du Soissonnais-Valois
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