Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2, L’Ecran, Saint-Denis

Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 Mardi 28 avril, 20h10 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T20:10:00+02:00 – 2026-04-28T22:02:00+02:00

Fin : 2026-04-28T20:10:00+02:00 – 2026-04-28T22:02:00+02:00

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=LJE2H »}]

Cine-debat – Le best-seller Une Histoire populaire des États-Unis a révélé aux Américains une part de leur passé longtemps ignorée par eux-mêmes, redonnant une place dans l’histoire aux Amérindiens… L’Ecran Howard Zinn