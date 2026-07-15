Hubert Felix Thiefaine [COMPLET] Box Office Limoges Place Stalingrad Limoges
vendredi 18 décembre 2026 · Place Stalingrad · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Hubert Felix Thiefaine [COMPLET] Box Office Limoges
Place Stalingrad Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges Haute-Vienne
Tarif : 52 – 52 – 72 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:00:00
fin : 2026-12-18 23:00:00
Date(s) :
2026-12-18
Concert.
Des adieux … Si c’est le cas, ils pourraient être grandioses avec une longue tournée qui passera forcément près de chez vous. Car Hubert-Félix Thiéfaine en concert, c’est toujours un grand moment de live.
Celui que l’on qualifie d’amuseur-provocateur cache pourtant une sensibilité exacerbée, une poésie sombre, un pessimisme hors du commun. Et qui plus est, on chuchote que l’artiste est noir et proche de la folie… Quoi qu’il en soit, ce personnage atypique demeure un artiste très prolifique. Ses albums se comptent par dizaines d’ Autorisation de délirer en 1979 en passant par La tentation du bonheur en 1996, l’artiste balade un pur son rock-folk teinté de blues.
Après plus de vingt ans de carrière, Thiéfaine reste… Thiéfaine, un artiste fidèle à lui-même, toujours prêt à dénoncer la bêtise humaine.
Durée 2h45 environ. .
Place Stalingrad Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Hubert Felix Thiefaine [COMPLET] Box Office Limoges
L’événement Hubert Felix Thiefaine [COMPLET] Box Office Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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