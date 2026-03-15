Après une tournée de plus de 60 dates et un premier album salué pour son lyrisme et ses audaces formelles, Hugo Diaz poursuit son chemin avec « Home to Home ».

Porté par le souffle singulier du saxophone soprano qu’il place une fois encore au centre de son expression artistique, le saxophoniste explore un territoire plus intime avec un quintet à la dimension vocale. Il s’entoure pour l’occasion de quatre figures émergentes de la scène Jazz nationale :

Lou Rivaille – voix

Julia Richard – basse électrique, voix

Élie Martin-Charrière – batterie

Nathan Mollet – piano, claviers

Avec « Home to Home », le saxophoniste soprano Hugo Diaz s’entoure d’un line-up exceptionnel et livre un deuxième opus plaçant la voix au coeur de son écriture.

Le mercredi 02 décembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-02T21:00:00+01:00

fin : 2026-12-02T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-02T20:00:00+02:00_2026-12-02T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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