Hugues Aufray – Escapada !, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Hugues Aufray – Escapada ! Mardi 29 septembre, 20h00 Le Pin Galant Gironde

Cat. Or : 70€ ; Cat. 1 : 59€ ; Cat. 2 : 49€ ; Cat.3 : 39€ ; PMR : 49€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T20:00:00+02:00 – 2026-09-29T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T20:00:00+02:00 – 2026-09-29T21:30:00+02:00

HUGUES AUFRAY – ESCAPADA !

À bientôt 97 ans, Hugues Aufray n’a rien perdu de son goût de l’aventure. Avec Escapada !, sa nouvelle tournée, il invite le public à prendre la route avec lui pour une parenthèse musicale hors du temps.

Une escapade, c’est partir ailleurs le temps d’une soirée. Mais avec Hugues Aufray, c’est surtout voyager au cœur des chansons qui rassemblent, qui réchauffent et qui unissent les générations. De ses racines espagnoles, lui qui a passé son baccalauréat à Madrid, il a conservé le goût du partage, de la fête et de ces mélodies qui donnent envie de chanter ensemble.

Au fil du concert, il nous embarque pour un voyage à travers ses plus grands succès : Santiano, Céline, Adieu Monsieur le Professeur, Stewball, Hasta Luego, Le Petit Âne Gris, L’Épervier… Autant de chansons qui continuent d’accompagner nos souvenirs.

Entouré de ses musiciens, guitare en bandoulière, Hugues Aufray partage avec une énergie intacte les chansons qui ont marqué sa vie et notre patrimoine musical. Pendant près de deux heures, les voix se mêlent, les refrains résonnent et la magie opère.

Alors, on va où ce soir ? En « Escapada » avec Hugues Aufray !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/272/le_pin_galant/hugues_aufray »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

À bientôt 97 ans, Hugues Aufray n’a rien perdu de son goût de l’aventure. Hugues Aufray Variété