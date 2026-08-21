La Semaine de l’Espace du 3 au 10 octobre 2026 à Mérignac, Côté sciences Air&Espace, Mérignac

Informations pratiques

La Semaine de l’Espace du 3 au 10 octobre 2026 à Mérignac 3 – 10 octobre Côté sciences Air&Espace Gironde

Événement gratuit et libre d’accès (certaines programmations sont payantes et/ou nécessitent une inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:00:00+02:00

Pendant une semaine, Cap Sciences vous invite à découvrir l’astronomie et l’exploration spatiale au travers de rencontres avec des chercheurs, des ateliers en famille, des jeux et spectacles, du cinéma et des expériences immersives.

La Semaine de l’Espace 2026 rassemble de nombreux acteurs autour de la recherche, de l’ingénierie, de la médiation scientifique mais aussi des passionnés, afin de faire découvrir les dernières avancées de l’exploration spatiale. Que vous soyez en famille, étudiant, ou simplement curieux, cet événement propose des activités adaptées aux plus petits comme aux plus grands à Mérignac.

Installez-vous, détendez-vous, on décolle…

4 lieux à Mérignac : Côté sciences Air&Espace / Médiathèque de Mérignace / Mérignac-ciné / Salle de la Glacière

Côté sciences Air&Espace 74 Avenue des Marronniers, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Beaudésert Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cap-sciences.net/au-programme/evenement/grand-public/semaine-espace-2026/?_gl=1*ot3u1p*_up*MQ..*_ga*MTA1OTk2MDg3Ny4xNzg3MTI0NTE1*_ga_6SYL84VB0W*czE3ODcxMjQ1MTUkbzEkZzEkdDE3ODcxMjQ1MzUkajQwJGwwJGgw »}]

Une semaine dédiée à l’espace à vivre en famille La Semaine de l’Espace est un festival mérignacais qui se situe dans plusieurs lieux de la ville avec de nombreux rendez-vous incontournables !

Cap Sciences