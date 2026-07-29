Humour 60 Minutes avec Kheiron Dragon Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Humour 60 Minutes avec Kheiron Dragon

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Dans la mythologie grecque, le Dragon est le protecteur des lieux sacrés et de leurs trésors tant qu’il veille, aucune profanation n’est possible. Dernier endroit où on peut encore rire de tout, la scène est mon sanctuaire. J’en suis le gardien. Kheiron

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Humour 60 Minutes avec Kheiron Dragon

L’événement Humour 60 Minutes avec Kheiron Dragon Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie