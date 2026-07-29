Humour 60 Minutes avec Kheiron Dragon Théâtre Le Normandy Le Havre
vendredi 9 octobre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Humour 60 Minutes avec Kheiron Dragon
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Dans la mythologie grecque, le Dragon est le protecteur des lieux sacrés et de leurs trésors tant qu’il veille, aucune profanation n’est possible. Dernier endroit où on peut encore rire de tout, la scène est mon sanctuaire. J’en suis le gardien. Kheiron
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Humour 60 Minutes avec Kheiron Dragon
L’événement Humour 60 Minutes avec Kheiron Dragon Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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