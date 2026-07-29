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AGENDA · Le Havre

Humour 60 Minutes avec Kheiron Dragon Théâtre Le Normandy Le Havre

vendredi 9 octobre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Le Normandy
Adresse
387 Rue Aristide Briand
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Humour 60 Minutes avec Kheiron Dragon

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Dans la mythologie grecque, le Dragon est le protecteur des lieux sacrés et de leurs trésors tant qu’il veille, aucune profanation n’est possible. Dernier endroit où on peut encore rire de tout, la scène est mon sanctuaire. J’en suis le gardien. Kheiron

Réservation obligatoire   .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   contact@theatrelenormandy.com

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English : Humour 60 Minutes avec Kheiron Dragon

L’événement Humour 60 Minutes avec Kheiron Dragon Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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