Humour: Akim Omiri Espace Girodet Bourg-lès-Valence
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Début : 2026-12-03 20:00:00
fin : 2026-12-03 20:00:00
2026-12-03
Il a fait du rire une arme puissante pour informer et conscientiser son public. Dans son spectacle Contexte , le comique scrute avec sarcasme les débats et les faits de notre société, des réseaux sociaux à la Cancel Culture en passant par le complotisme.
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
English :
He has turned laughter into a powerful weapon for informing and raising awareness among his audiences. In his show Contexte , the comedian sarcastically scrutinizes the debates and facts of our society, from social networks to Cancel Culture to conspiracy theories.
