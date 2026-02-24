Humour: Akim Omiri Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Humour: Akim Omiri

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03 20:00:00

Date(s) :

2026-12-03

Il a fait du rire une arme puissante pour informer et conscientiser son public. Dans son spectacle Contexte , le comique scrute avec sarcasme les débats et les faits de notre société, des réseaux sociaux à la Cancel Culture en passant par le complotisme.

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

English :

He has turned laughter into a powerful weapon for informing and raising awareness among his audiences. In his show Contexte , the comedian sarcastically scrutinizes the debates and facts of our society, from social networks to Cancel Culture to conspiracy theories.

